Быстрый тест на внимательность: попробуйте найти две одинаковые снежинки

Говорят, что двух одинаковых снежинок не существует. Но только не в нашем случае! Если проявить достаточно внимания, вы точно их обнаружите. В нашу праздничную коллекцию попали
Правила этого теста просты, а его результаты основаны только на вашей честности. Перед вами белые снежинки на синем фоне. Присмотритесь к ним внимательно и попробуйте определить те, что похожи друг на друга как две капли воды. Как только найдете те, что кажутся вам одинаковыми, тяните бегунок вправо, и узнаете правильный ответ. А потом честно расскажите, сколько времени вам на это понадобилось, чтобы получить новогоднее предсказание, основанное на вашей внимательности.