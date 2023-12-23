В Рыбинске автомобиль протаранил автобус

Автомобиль протаранил автобус в Рыбинске Ярославской области, есть пострадавшие. Об этом вечером 23 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.
Авария произошла в субботу вечером в районе улицы Крестовой. По информации региональной прокуратуры, автомобиль Volkswagen Arteon под управлением 31-летней местной жительницы столкнулся с автобусом №8. Белая иномарка пробила двери автобуса и застряла передней частью в салоне.
Прокуратура Ярославской области
Предварительно, пострадали четыре человека – водитель автомобиля и трое пассажиров. Их доставили в больницу.