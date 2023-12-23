    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-в

    738мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.94eur101.29

    В Рыбинске автомобиль протаранил автобус

    1780
    12 комментариев

    Автомобиль протаранил автобус в Рыбинске Ярославской области, есть пострадавшие. Об этом вечером 23 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

    Авария произошла в субботу вечером в районе улицы Крестовой. По информации региональной прокуратуры, автомобиль Volkswagen Arteon под управлением 31-летней местной жительницы столкнулся с автобусом №8. Белая иномарка пробила двери автобуса и застряла передней частью в салоне.

    Прокуратура Ярославской области

    Предварительно, пострадали четыре человека – водитель автомобиля и трое пассажиров. Их доставили в больницу.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close