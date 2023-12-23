Занос и вспышка. Жуткое смертельное ДТП в Москве попало на видео

Дорожная авария кончилась пожаром и гибелью людей в Москве. Страшные кадры 23 декабря публикует столичный дептранс.
Дептранс.Оперативно
ДТП произошло вечером на внешней стороне 49-го километра МКАД. Предварительно известно, что 20-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в «ГАЗель» и «Грейт Вол». Последний, по данным МВД, перелетел через бетонное ограждение на встречную полосу движения и загорелся.
Огонь потушили, а внутри машины обнаружили двух человек – погибли водитель и пассажир. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.