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    СКА проиграл «Торпедо», пропустив три безответные шайбы в третьем периоде

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    Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Встреча проходила в Нижнем Новгороде 23 декабря. Армейцы с Невы проиграли со счетом 1:3 (0:0, 0:1, 3:0).

    Единственный гол за СКА забил Василий Глотов на 21 минуте. У «Торпедо» отличились Николай Коваленко (41 минута), Андрей Белевич (47 и 60).

    Для петербургского клуба это поражение стало 15 в 42-х матчах сезона. Армейцы с Невы продолжают занимать 5-е место в таблице Западной конференции.

    Следующий матч СКА сыграет 25 декабря в Москве против «Динамо».

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