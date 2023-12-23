Автобус со школьниками перевернулся в Ярославской области

В Ярославской области перевернулся автобус, на котором ехали школьники из Струнино. Обошлось без жертв, но травмы есть, рассказал 23 декабря губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Авария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.
«К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие — с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе», — добавил Авдеев.
Ростовская межрайонная прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.