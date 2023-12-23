    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    734мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.94eur101.29

    В Хакасии рухнула горка с детьми. Есть пострадавшие

    1459
    8 комментариев

    Дети пострадали в результате обрушения строящейся деревянной горки в посёлке Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Об этом 23 декабря сообщили в региональном следкоме.

    Предварительно, около 16 часов несколько детей играли на горке у рыночной площади. Внезапно произошло обрушение верхнего полотна строения. Несколько детей упали с трехметровой высоты и получили травмы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Медпомощь потребовалась четверым детям. Две девочки, 10 и 11 лет, госпитализированы с переломами ног, ещё одна девочка с ушибами, а один мальчик с травмой позвоночника.

    Следственными органами проводится проверка, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close