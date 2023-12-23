В Хакасии рухнула горка с детьми. Есть пострадавшие

Дети пострадали в результате обрушения строящейся деревянной горки в посёлке Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Об этом 23 декабря сообщили в региональном следкоме.
Предварительно, около 16 часов несколько детей играли на горке у рыночной площади. Внезапно произошло обрушение верхнего полотна строения. Несколько детей упали с трехметровой высоты и получили травмы.
Медпомощь потребовалась четверым детям. Две девочки, 10 и 11 лет, госпитализированы с переломами ног, ещё одна девочка с ушибами, а один мальчик с травмой позвоночника.
Следственными органами проводится проверка, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.