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    Пожилую женщину сбил грузовик на Дороге Жизни под Петербургом

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    Сложные погодные условия подвели водителя грузовика во Всеволожском районе.

    ДТП на Дороге Жизни произошло около половины двенадцатого дня, стало известно «Фонтанке» 23 декабря. По предварительной информации, 27-летний водитель грузового автомобиля «БЦМ» неправильно выбрал скорость и совершил наезд на стоящий автомобиль «Ниссан». После этого грузовик занесло, и он влетел в силовое ограждение, а также сбил 76-летнюю женщину. Она ждала разрешительного сигнала на пешеходном переходе.

    Как уточнили в ГУ МВД, пострадавшую госпитализировали с легкими травмами.

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