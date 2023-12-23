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    Дед Мороз и Снегурочка решили сохранить веру ребенка в волшебство и остались без вещей в Петербурге

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    15 комментариев

    Дед Мороз и Снегурочка пришли в полицию Фрунзенского района, но не для того, чтобы поздравить сотрудников.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, 20-летний мужчина и женщина в новогодних костюмах накануне около одиннадцати вечера заявили о краже. По предварительной информации, они пришли поздравить ребенка в дом на Боровой улице и оставили в коридоре перед квартирой вещи. А когда вернулись, то обнаружили, что вещи пропали.

    Снегурочка осталась без дубленки и сумочки, в которой были мобильный телефон, планшет, наушники и серебряное кольцо. У Деда Мороза похитили куртку, рюкзак в котором было 10 тысяч рублей.

    По заявлению ведется проверка.

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    Комментарии 15

    Гость23 Дек 2023 в 16:46
    И опять не мигранты... 😱
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