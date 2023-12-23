Мужской слэм и имперский флаг. Мэйби Бэйби потрясла голдой рабочих с петербургских заводов

Девочка-аскорбинка и барбисайз-гёрл в одном лице добралась с концертом до Петербурга. Это часть мощного тура в поддержку нового альбома Shawty: перед этим Мэйби Бэйби проехалась по 21 городу с солдаутами. Певица с провокационным лоли-стилем и уже не голубыми волосами рассказывает, что 70–80% ее аудитории — это мужики с завода. Также ее почти официально звали выступить на фронте бойцы ЧВК, но она не поехала. На выступлении в Aurora Concert Hall 22 декабря были и те, и другие, а также огромное количество фанатов из совсем других социальных страт. О том, как полуголый мужчина выпрыгнул на сцену, как развевался русский имперский флаг и как фанат белорусской артистки был жестоко обманут в лучших чувствах на сайте подержаных вещей — в материале «Фонтанки».

Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) — уроженка Белоруссии. Из своей родной Жабинки Брестской области она после школы переехала в Петербург, поступив в Петербургский государственный университет путей сообщения имени Александра I (ПГУПС). Однако железнодорожницей так и не стала. Она прославилась благодаря участию в поп-рок-группе «Френдзона». Коллектив успел выпустить три «пластинки»: «Флирт на вписке», «Не разлей вода» и «Альбомба». В апреле 2022 года группа распалась, а Мэйби Бэйби начала не менее успешную сольную карьеру. Ее последний альбом SHAWTY только на платформе «VK музыка» послушали уже более 3,5 млн раз, и скоро он побьет рекорд прошлого релиза «МЭЙБИЛЭНД» в 3,9 млн прослушиваний. Самая громкая запись Мэйби Бэйби на YouTube — дисс на Инстасамку (29 млн просмотров). (Жанр дисс распространен в рэпе, основной целью дисс-трека является словесная атака на другого исполнителя.) Из других лишь один клип на песню «Зайка» преодолел 3 млн просмотров, «Дакимакура» и «Nya-Nya-Nya ^ω^» собрали по 2,3 и 1,5 млн просмотров соответственно.

Концерт собрал разношерстную публику: от мужчин в камуфляже до самых маленьких — возрастное ограничение 12+, некоторые пришли с родителями. Разогревать публику вышел диджей, включивший популярные треки русских и зарубежных исполнителей — «Ранетки», Feduk, Анна Асти и что-то совсем молодежное «Seven» от Jung Kook & Latto.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Расхожая фраза певицы про рабочих, которые якобы составляют большинство ее аудитории, породила локальный интернет-мем: «Заводы встали, все ушли смотреть новый клип МЭЙБИ БЭЙБИ!» Петербургские предприятия все же выдержали натиск постпубертатного гламура и устояли. Видимо, повезло, что дело было вечером и у большинства работяг смена уже закончилась. Через полчаса разогрева аудитория стала нетерпеливой, в ход пошло скандирование: сначала «Мэйби Бэйби!», затем «Дед Мороз» (Новый год скоро все-таки), под финал — «Россия, Россия!». Но и это не ускорило появление Виктории Лысюк (настоящее имя артистки) на сцене. Она вышла тогда, когда посчитала нужным, под трек GOLDA — «Потряси туда-сюда / Эта девочка имеет вес, ведь на ней голдá». И публика трясла всем, чем могла. Сразу после второй композиции на сцену прорвался ярый фанат, которого сразу же схватила охрана. Публика дала ему нецензурную оценку, а сама Мэйби Бэйби сказала, что «мир не без глупых людей».

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Затем певица исполнила кавер на песню Акулы «Ну зачем мне такая любовь». Она призвала фанатов слэмиться, а также сообщила, что это последний концерт тура в этом году. (Слэм — выстроенный публикой круг на концертах, в котором зрители прыгают, танцуют и сталкиваются друг с другом. Эта практика пришла в поп-музыку из культуры рока.) Слэм оказался непростой проверкой для одной из юных фанаток Мэйби Бэйби — задыхающуюся девочку вывели из толпы и передали организаторам.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Температура в центре площадки была явно выше, чем в любом другом месте концерт-холла, поэтому периодически музыканты и менеджер Мэйби Бэйби скидывали в зал бутылки воды.

«Поделитесь друг с другом, пожалуйста», — попросила Мэйби Бэйби.



В какой-то момент публика потребовала у звезды спуститься в центр слэма. И она это сделала, предупредив, чтобы ее защищали. Целую песню она пропела в кругу фанатов. На сцене в этот момент находилась Solly — диджейка, бэк-вокалистка и визажистка. Девушка, которая очень похожа на Мэйби Бэйби, снималась в клипе «Ахегао», а теперь ездит в туры с артисткой. И, конечно же, за тем, чтобы ничего не случилось, наблюдали менеджер и охрана.

Кстати, не всех интересовала Мэйби Бэйби на сцене, некоторые девочки-подростки увлеченно весь концерт снимали себя. Обязательно со вспышкой и сверху.

Были в зале и те, кто не упускает гастроли любых артистов, однако возрастной ценз 12+ этого концерта смутил одну из зрительниц. «Мэйби Бэйби делает то, что ей нравится, а о том, что это слушают дети, должны заботиться их родители», — рассказала Арина.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Когда настало время «переклички», оказалось, что на концерте собралась в основном мужская аудитория. «Девчонок в два раза меньше!» — изумилась Виктория. Именно для мужчин прозвучал трек «Похрюкай».

«Ты глупый, ля-ля-ля-ля, Ты скучный, ля-ля-ля-ля, Зануда, ля-ля-ля-ля, Похрюкай, ля-ля-ля-ля, Ты глупый, ля-ля-ля-ля, Ты скучный, ля-ля-ля-ля,

Зануда, ля-ля-ля-ля, Похрюкай, ай-ай-ай».

Релиз альбома «Мэйбилэнд», в который вошли композиции «Похрюкай» и «Суперпоросенок», пришелся на разгар боевых действий на Украине в 2022 году, и в части общества сразу возник неконтролируемый подтекст — смысл, изначально не заложенный автором в произведение, но видимый в нём слушателем. В ноябре прошлого года военкор Первого канала рассказал, что хотя творчество Мэйби Бэйби далеко от военной тематики, «музыканты Вагнера» просят ее выступить на передовой, а трек «Похрюкай» там вообще стал хитом. Но Вика так и не поехала.

Однако тот, кто хочет увидеть что-то определенное, обязательно это увидит. На глазах корреспондента «Фонтанки» один молодой человек поднял на плечи другого, который держал имперский флаг с надписью с известным высказыванием Александра Суворова. В этот момент звучал «Суперпоросенок». Но, кажется, исполнительница осталась равнодушной к этому перформансу, а вот плакат девочек-фанаток — без намека на имперскую или военную тематику — продемонстрировала на сцене всей публике и даже забрала себе.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Я шесть лет на сцене — это очень удивительная дата. Спасибо, Питер! Каждый город запомнился по-своему. Мне грустно заканчивать этот концерт. Я люблю эту песню, вижу, что она попала каждому в сердечко», — рассказала артистка и исполнила «Москоу Невер Слипс».



Интересно, что Виктория не стала кокетничать с аудиторией и сразу предупредила — песня на бис будет. Но нужно сделать пятиминутный перерыв.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





После концерта Рамиль, один из фанатов Мэйби Бэйби, рассказал «Фонтанке», что познакомился с творчеством певицы на тусовках в своих родных краях на севере России. Он отметил, что Виктория очень милая и располагает к себе. Рамиль приехал со своим другом Сергеем из Надыма (ЯНАО) и признался, что готов обеспечивать певицу, если она согласится выйти за него замуж.



«Я даже честно вам по секрету скажу, что покупал ее трусы на сайте объявлений, но они оказались фейковыми. Но я ее очень сильно люблю. На следующий концерт я приду с кольцом, и все это увидят. Я думаю, если я полезу с букетом и кольцом, то будет по-другому», — рассказал Рамиль.

Рамиль из Надыма Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Парню 24 года, и то, что Мэйби Бэйби 28 лет, для него стало новостью. «Но это неважно, у любви нет ограничений», — уверен поклонник.



На бис зазвучала «Ахегао», в этот момент концерт подходил к концу, танцпол постепенно разбредался в сторону выхода. Уже на улице появилась женщина, предлагающая браслеты и наклейки с атрибутикой Мэйби Бэйби, однако официальный мерч продавался в самом концерт-холле. На моих глазах никто не стал покупать «с рук».

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Еще долго следы тусовки Мэйби Бэйби тянулись по городу — девочки с косичками, с глиттером под глазами ехали в метро, шли по улице, запрыгивали в уезжающий автобус и долго пересматривали кадры, которые успели запечатлеть на концерте.

К барби-сайз-культуре приобщился Константин Митягин, «Фонтанка.ру»