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    «Около 40 прилетов». Человек погиб в Курской области в результате обстрела

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    Один человек погиб в результате обстрела села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом 23 декабря сообщил губернатор Роман Старовойт.

    По его словам, в субботу село несколько раз обстреляли со стороны Украины, насчитали около 40 прилетов. «В результате попадания снаряда в дом погиб один житель… В различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Повреждена линия электропередачи», — пишет Старовойт.

    Он пообещал, что восстановительные работы начнутся после того, как в населенном пункте станет безопасно. Он добавил, что жителям окажут помощь в ремонте поврежденного имущества.

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