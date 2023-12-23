«Около 40 прилетов». Человек погиб в Курской области в результате обстрела

Один человек погиб в результате обстрела села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом 23 декабря сообщил губернатор Роман Старовойт.



По его словам, в субботу село несколько раз обстреляли со стороны Украины, насчитали около 40 прилетов. «В результате попадания снаряда в дом погиб один житель… В различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Повреждена линия электропередачи», — пишет Старовойт.



Он пообещал, что восстановительные работы начнутся после того, как в населенном пункте станет безопасно. Он добавил, что жителям окажут помощь в ремонте поврежденного имущества.

