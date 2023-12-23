Любовный треугольник привел к стрельбе из автомата в коммунальной квартире на Васильевском острове

Полицию вызвали в коммуналку на Васильевском острове после стрельбы. Как сообщили в ГУ МВД 23 декабря, звонок с 21-й линии поступил в «112» накануне в половине восьмого вечера. Жильцы сообщали о звуках выстрелов.

Когда наряд прибыл на место, то нашел в одной из комнат коммуналки трех человек — двоих мужчин, 39 и 43 лет, а также их 48-летнюю подругу — и охолощенный автомат. Кроме того, в квартире на Среднем проспекте В.О., где живет один из мужчин, изъяли восемь упаковок светошумовых патронов к охолощенному автомату.