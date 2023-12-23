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    На Украине суд заочно приговорил к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

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    15 комментариев

    Российского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили на Украине к 12 годам лишения свободы. Об этом 23 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

    Его признали виновным в «оправдании действий России». Кроме того, суд принял решение о конфискации имущества блогера и лишении его права занимать определенные должности в течение 15 лет.

    В прокуратуре отметили, что Подоляка — уроженец Сум. В 2014 году он переехал в Россию. Его контент посвящен боевым действиям на Украине, о боях он рассказывает с первого дня СВО. На телеграм-канал Подоляки подписаны 2,7 млн пользователей.

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    Комментарии 15

    Гость23 Дек 2023 в 13:47
    Однозначно пэрэмога.
    +0−0
    Гость23 Дек 2023 в 13:41
    Не на, а В Украине
    +1−0
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