На Украине суд заочно приговорил к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

Российского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили на Украине к 12 годам лишения свободы. Об этом 23 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.



Его признали виновным в «оправдании действий России». Кроме того, суд принял решение о конфискации имущества блогера и лишении его права занимать определенные должности в течение 15 лет.



В прокуратуре отметили, что Подоляка — уроженец Сум. В 2014 году он переехал в Россию. Его контент посвящен боевым действиям на Украине, о боях он рассказывает с первого дня СВО. На телеграм-канал Подоляки подписаны 2,7 млн пользователей.

