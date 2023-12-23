В столкновении двух машин в Гатчинском районе пострадала восьмилетняя девочка

Два человека, в том числе ребенок, попали в больницу в результате ДТП в Гатчинском районе области.



Как сообщили в ГУ МВД 23 декабря, авария произошла на 18-м километре автодороги Гатчина — Ополье накануне около половины четвертого дня. По предварительной информации, 39-летняя женщина не справилась с управлением «Ладой Ларгус», и машина выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Исузу Форвард», под управлением 37-летнего водителя.

В ДТП пострадали водитель «Лады Ларгус» и ее пассажир, 8-летняя девочка. Обеих с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.