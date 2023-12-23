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    Запутался в долгах. Пропавшего в Петербурге мужчину нашли мертвым в лесу под Волосово

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    Сотрудники полиции нашли тело пропавшего в Петербурге мужчины в лесу Ленобласти.

    Заявление об исчезновении 40-летнего жителя Центрального района поступило в полицию 20 декабря от родственников, стало известно «Фонтанке» 23 декабря. Его тело нашли в лесу у деревни Новые Красницы в Волосовском районе 21 декабря сотрудники полиции. По предварительной информации, погибший лежал рядом с автомобилем «Тойота Камри». А рядом было ружье. В машине нашли ноутбук и блокнот с записями о долгах.

    Проводится проверка. Тело направлено в морг.

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