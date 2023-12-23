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    Пенсионерка погибла под колесами «КИА» на севере Петербурга

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    Смертельное ДТП произошло в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 декабря.

    Киа Sportage, за рулем которой был 37-летний водитель, накануне около пяти дня двигался по Богатырскому проспекту. У дома 54/32 машина, по предварительной информации, сбила 70-летнюю женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    От полученных травм пенсионерка скончалась.

    Водитель в этом году уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

    Мужчину также привлекали к уголовной ответственности в 2017 году за езду в пьяном виде и лишали прав на два года.

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