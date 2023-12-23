«Люди ждут громких разоблачений…» Как живут масоны сегодня и что о них рассказывают в Музее истории религии

Фото: Мария Башмакова Поделиться Поделиться





Люди фантазируют о масонах, связывая их с тайным обществом, претендующим на мировое господство. С масонами мы сталкиваемся в кино и литературе. Понимание о том, кто это такие на самом деле, есть не у всех, а культурный голод можно утолить в Музее истории религии, где собрана масонская коллекция. Тем более что повод есть: 27 декабря — день евангелиста Иоанна Богослова, которого масоны считают своим покровителем.



Масонская коллекция в Музее истории религии стала складываться практически с рождения музея в 1932 году: первые предметы этой тематики поступили два года спустя. Они происходили из собрания очень известного собирателя Дмитрия Бурылина, жемчужину которого составляли. В 1920-е годы началось расформирование частных коллекций, часть собрания Бурылина ушла в Эрмитаж. А оттуда в 1934 году 100 предметов передали Государственному музею истории религии Академии наук СССР как профильному. Масонский фонд в дальнейшем пополнялся за счет закупок и даров.



«В настоящее время это одна из самых представительных коллекций масонских предметов в нашей стране — несколько тысяч единиц хранения, — рассказывает заведующая отделом научного проектирования экспозиций и выставок Марина Птиченко. — Это архивные материалы конца XVIII — начала XIX века, касающиеся заседаний лож, книги, фарфор, предметы, используемые во время ритуалов (молотки, знаки, фартуки, перчатки и так далее). Все это представлено в витринах в фонде открытого хранения музея. Дарят предметы музею и современные масоны».



В советское время масонская тема была под запретом. В годы перестройки в подвале Казанского собора была открыта маленькая масонская выставка, которая имела ошеломительный успех. Стало понятно, что к теме масонов общественность неравнодушна, поэтому, когда музей переехал в новое здание на Почтамтской улице, спустя несколько лет в музее организовали фонд открытого хранения (около 200 предметов). Он представляет собой два зала, попасть туда можно только с экскурсоводом.

«Люди ждут громких разоблачений, — делится Марина Птиченко. — Когда начинаешь рассказывать о философском учении масонства, они удивляются. И все равно спрашивают: «А все-таки это же они нам устроили революцию? Это же они стоят во главе мировых правительств?» Спорить бессмысленно. Нужно регулярно проводить лекции, чтобы хоть чуть-чуть сломать стереотип».



Кто такие масоны Однако сколько ни ломай стереотип — он не ломается. Услышав рассказ об аристократах-интеллектуалах XVIII века, ратующих за идеи гуманизма и братскую любовь, посетители «вянут» от обманутого ожидания. Все же «масон» в языке народа — уже почти синоним скрытого тайного врага.



Тем не менее королевская масонская энциклопедия Англии предлагает аж двенадцать теорий происхождения масонства. Его родословную ведут от библейских патриархов и языческих мистерий, от времен строительства храма Соломона и крестовых походов; от ремесленников-строителей Средневековья и розенкрейцеров XIV века.

Фото: Мария Башмакова Поделиться Поделиться





Напомним для тех, кто забыл: слово «масон» означает «каменщик» по-французски. «Франкмасон» (от франц. franc maçon — вольный каменщик) — синоним. Некоторые работы производились каменщиками в закрытых помещениях — «ложах», по сути — бытовках. Так что масонство восходит к средневековым братствам каменщиков и идейным исканиям европейских интеллектуалов XVII века. В ложах каменщики жили, хранили инструменты и передавали секреты мастерства, поэтому ложи оберегали от посторонних. За ходом работ каменщиков следили старшие мастера. Вступая в артель, принимали присягу. Строители переходили с места на место, у них выработалась система паролей, позволяющих определить своих. Каменщики могли рассчитывать на поддержку собратьев по ремеслу. Постепенно ремесленное масонство сошло на нет, трансформировавшись в интеллектуальное. Из профсоюза ремесленников вызрело тайное общество.



Масонство как этико-философское движение возникло в эпоху Просвещения, когда людей привлекала идея свободы, братского равенства, стремление избавиться от «предрассудков» и возможность рационального познания действительности. Масонство не религия, не политическая партия и не корпорация, это закрытое эзотерическое братство, члены которого разделяют общие идеалы и стремятся к созданию идеального общества, весьма свободны в личных религиозных взглядах. У масонов нет образовательных программ, есть степени (ученик, подмастерье и мастер).



«Масонское учение универсально: членом ложи может быть человек любой этнической принадлежности, национальности и религиозных взглядов. Главное — вера в единого Бога и бессмертие души», — поясняет Марина Птиченко.

Братья в белых перчатках «Нельзя сказать, когда была основана первая ложа, — говорит Евгений Щукин, великий мастер устава Мемфиса–Мицраима в России (имя по просьбе героя изменено. — Прим. ред.). — Гильдии каменщиков существовали с Римской империи. С 1600-х годов в них стали вступать не-каменщики, после 1666 года количества выросли, а членство перемешалось, ложи джентльменов стали отделяться. В конечном итоге пара лож стали набирать к 1699 году только джентльменов, а в 1717 году четыре такие ложи сформировали первую великую ложу уже «нового масонства» без каменщиков вообще и с новыми правилами».



В России первые масонские ложи появились еще при Петре, но веса не имели: это были немецкие и голландские купцы в немецкой слободе и в Архангельске. Известно о существовании в XVIII веке в Москве 27 масонских лож. Говоря о российском масонстве той эпохи, невозможно обойтись без упоминания издателя-просветителя Николая Новикова. В фонде открытого хранения в музее можно увидеть издание его типографии — это книга Иоанна Масона «О познании самого себя», выпущенная в 1783 году. Сочинение Масона было очень популярно у вольных каменщиков.

Масонство в России пережило долгую череду запретов и разрешений — до декрета совнаркома от 1918 года, по которому все не зарегистрированные советскими властями организации запрещались. В перестройку, в 1990 году, в России снова открылась масонская ложа. В мире в настоящее время около 3,5 миллиона масонов, в России — около 2 000 человек. Лож множество самых разных. Обычно при великих ложах везде стараются сделать музей, но удается это редко. В России, говорит Евгений, масонами нередко становятся врачи, учителя, преподаватели, студенты, военные, бизнесмены.

Фото: Мария Башмакова Поделиться Поделиться





Ритуалы вольных каменщиков и сегодня напоминают мистерию и игру: шпаги, цепи, белые перчатки, запоны (фартуки). Масон может открыто заявить о своем масонстве, но не должен раскрывать членство другого. В братстве есть система взаимопомощи, они платят членские взносы. Российские масоны чрезвычайно закрыты: «профан» (так они называют непосвященных) попасть на ритуал не может. Вольные каменщики, как правило, не афишируют себя и адреса храмов (место проведения ритуальных встреч, которые называют «работами»).



В масонстве существует свой дресс-код, принятый «братьями» и «сестрами» (раз все люди братья, масоны обращаются друг к другу соответственно). Помимо белого фартука каменщика они носят белые перчатки в знак чистоты своих рук и, соответственно, нравственной чистоты души. Запоны мастеров обшиты каймой символических цветов устава. На них могут изображаться эмблемы офицерских должностей и различные символы степени, которой запон соответствует. Запон обозначает принадлежность масона к братству в целом.

«Покровителем масонских гильдий в Англии был святой Иоанн Евангелист (день памяти — 27 декабря), в Шотландии — святой Иоанн Креститель (24 июня), — объясняет Евгений Щукин. — При слиянии традиций во второй половине XVII века и создании масонства джентльменов решили оставить оба праздника, они отмечаются в масонстве до сих пор как Иоанн зимний и Иоанн летний».



Символы масонства Марина Птиченко предостерегает от желания уходить в конспирологическое мышление и видеть кругом масонские символы. Скажем, всевидящее око на фасаде Казанского собора — общехристианский символ, который масоны заимствовали, но от этого он не перестал быть христианским. «Всевидящее око Божие» — символико-аллегорическая композиция на слова Священного Писания о неусыпно всевидящем и всеведущем Боге. С конца XVIII — первой половины XIX века изображение всевидящего ока, вписанного в треугольник, появляется в росписях православных храмов. Этот символ можно увидеть на иконах. В масонстве — эмблема надзора за соблюдением ритуала.



Масоны привносили в свои ритуалы эмблемы, символы и ритуалы из разных религий, но называть масонство религией ни в коем случае нельзя. Символика масонства эклектична, в основном христианская, но его легенды основаны на Ветхом Завете, поэтому много и смешанной с иудаизмом символики.



Среди уникальных экспонатов Музея истории религии — французский запон степени мастера конца XVIII века: гравюра на тонкой коже, раскрашенная акварелью, с изображением главных масонских символов степени мастера. Мы видим «храм Премудрости», улей, символизирующий масонское братство, колонны, циркуль, пламенеющий меч и другие символы братства.

Фото: Мария Башмакова Фото: Мария Башмакова Фото: Мария Башмакова Поделиться Поделиться





На запонах рыцарских степеней — уже другая символика, связанная с христианским мистицизмом. Так, на одном из фартуков конца XVIII века можно увидеть аллегорические изображения значимых для масонов добродетелей — Веры, Надежды и Милосердия. На розенкрейцерских запонах расположился пеликан, кормящий своей кровью птенцов, как знак того, что орден питает мудростью своих братьев.



Фабричные образцы ритуального облачения вольных каменщиков тоже представлены в музее. Эти предметы относятся к тому времени, когда уже выработался стандарт и появилась возможность массового производства атрибутики масонов. Конечно, фабричные запоны отличаются от выполненных под заказ в мастерских, часто в единственном экземпляре. Они гораздо проще. Сегодня облачение для российских масонов в основном производят на китайских фабриках, как и весь текстиль, и продается через интернет-магазины. Но есть и умельцы, готовые выполнить индивидуальный заказ, как говорят петербургские масоны.

Строительные инструменты на масонских предметах появляются не случайно. По масонской легенде, камни для строительства Иерусалимского Храма обрабатывались на месте добычи, в каменоломнях, и на стройку привозились уже готовыми, поэтому работникам стройки достаточно было деревянных орудий труда (киянки, рычаги) для формирования кладки, и на стройке не слышно было звука металлических орудий. В практическом плане таким образом воплощается идея совершенного равенства масонов между собой, поскольку оружие (традиционный атрибут высших слоев общества), деньги и награды оставлены за порогом ложи. А вервие (веревка) с петлей — символ порабощения страстями и заблуждениями профанного мира. Вервие надевают на шею кандидатам в посвящение.



Мечи и буква «G» Во втором зале фонда представлены масонские мечи. У них разное утилитарное и смысловое значение. Простой меч используется как символ охраны — у привратника при входе в ложу, у ритуальных офицеров как символ должности. Меч пламенеющий, изогнутый — символ духовной власти и тоже охраны. Им передают посвящение, ударяя по плечам. Мастерок — символ братской любви, им размазывают цемент, а цемент — братская любовь, потому что связывает камни — отдельных братьев. Молоток использует председатель — член ложи, который ведет работы ложи: ударом молотка заседание открывалось, так же и закрывалось. В музее представлены деревянные, металлические, керамические, стеклянные, костяные.

Фото: Мария Башмакова Фото: Мария Башмакова Поделиться Поделиться





Ковер степени Мастера, выполненный из сукна черного цвета с черепами (голова Адама) во втором зале — гордость экспозиции. Он попал в фонд из коллекции Бурылина. Подобный предмет используется в обряде посвящения. Буква «G» на масонских перчатках означает разное — это и геометрия, и gnosis (познание), и имя Бога. Один и тот же символ может иметь множество толкований. А они зависят от подготовки и мировосприятия самих масонов, которыми становятся очень разные люди.



«Интерес разный у всех — экзотика, поиск интеллектуальной компании, суррогата семьи, общины, поиск тайных знаний и социальные лифты, — объясняет Евгений Щукин, зачем люди идут в масоны. — Вот эти последние и уходят потом разочарованные. Приток новичков стабильный, отсев тоже. В течение первого года треть уходит — это по России. В мире — меньше, но в старой Европе и США и приток масонов мизерный».



Мария Башмакова, специально для «Фонтанки.ру»

