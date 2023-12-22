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    Россия и Украина впервые обменялись письмами и передачами от родственников для военнопленных

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    3 комментария

    На российско-украинской границе в пятницу, 22 декабря, стороны впервые совершили гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для военнопленных. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

    Обмен произошел при «по взаимной договоренности с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Д. В. Лубинцом».

    Передачи предназначены для российских военнопленных, которые находятся на Украине, и для украинских военнопленных, задержанных и содержащихся на территории России.

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    Татьяна МоскальковаРоссияУкраинаВоеннопленные
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    Комментарии 3

    Гость22 Дек 2023 в 23:20
    украина ещё есть?
    +0−1
    Гость22 Дек 2023 в 23:11
    Какая скучная новость.
    +0−0
    Гость22 Дек 2023 в 22:51
    Даёшь братание!
    +0−0
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