Россия и Украина впервые обменялись письмами и передачами от родственников для военнопленных

На российско-украинской границе в пятницу, 22 декабря, стороны впервые совершили гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для военнопленных. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Обмен произошел при «по взаимной договоренности с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Д. В. Лубинцом ».



Передачи предназначены для российских военнопленных, которые находятся на Украине, и для украинских военнопленных, задержанных и содержащихся на территории России.