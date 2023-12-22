В честь Дня энергетика два моста в Петербурге стали синими. Посмотрите, как непривычно смотрится Троицкий

На двух переправах в Петербурге поменяли светильники. Они способны менять цвет и делать мост праздничным без дополнительного оборудования.
Как сообщает ГБУ «Ленсвет», 22 декабря в стране отмечают День энергетика. В свой профессиональный праздник главные в городе по фонарям подарили горожанам необычный вид на Неву. Троицкий мост, как правило подсвеченный нейтральным светло-желтым светом, стал ультрамариновым.
«Ленсвет» отмечает, что на переправе поменяли больше тысячи старых светильников. У новых есть система удаленного управления. Они могут менять цвет и режим работы без дополнительного оборудования.
Также посинел мост Бетанкура, который соединяет Васильевский остров и Петроградскую сторону. На нем установлено 1370 светильников и прожекторов, которые также могут менять цвет. Подсветка установлена на нижнем карнизе со стороны воды, на вантах и пилонах.