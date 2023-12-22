В честь Дня энергетика два моста в Петербурге стали синими. Посмотрите, как непривычно смотрится Троицкий

На двух переправах в Петербурге поменяли светильники. Они способны менять цвет и делать мост праздничным без дополнительного оборудования.



Как сообщает ГБУ «Ленсвет», 22 декабря в стране отмечают День энергетика. В свой профессиональный праздник главные в городе по фонарям подарили горожанам необычный вид на Неву. Троицкий мост, как правило подсвеченный нейтральным светло-желтым светом, стал ультрамариновым.