    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, вос

    733мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.94eur101.29

    В честь Дня энергетика два моста в Петербурге стали синими. Посмотрите, как непривычно смотрится Троицкий

    1635
    7 комментариев

    На двух переправах в Петербурге поменяли светильники. Они способны менять цвет и делать мост праздничным без дополнительного оборудования.

    Как сообщает ГБУ «Ленсвет», 22 декабря в стране отмечают День энергетика. В свой профессиональный праздник главные в городе по фонарям подарили горожанам необычный вид на Неву. Троицкий мост, как правило подсвеченный нейтральным светло-желтым светом, стал ультрамариновым.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Ленсвет» отмечает, что на переправе поменяли больше тысячи старых светильников. У новых есть система удаленного управления. Они могут менять цвет и режим работы без дополнительного оборудования.

    ПоделитьсяПоделиться

    Также посинел мост Бетанкура, который соединяет Васильевский остров и Петроградскую сторону. На нем установлено 1370 светильников и прожекторов, которые также могут менять цвет. Подсветка установлена на нижнем карнизе со стороны воды, на вантах и пилонах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость22 Дек 2023 в 20:33
    А литейный - в желтый???
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close