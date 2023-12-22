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    В Москве задержан директор предприятия, которое делает звездные и солнечные датчики. Следствие считает его мошенником

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    8 комментариев

    Директор научно-производственного предприятия «Геофизика-Космос» Евгений Фомичев задержан в Москве 22 декабря. Дело касается особо крупного мошенничества.

    О задержании Фомичева по уголовному делу сообщает ТАСС. Подробности пока никакие не приводятся. Известно только, что ему предъявлено обвинение и СК планирует просить суд арестовать главу компании.

    Помимо «Геофизики», Фомичев является адвокатом, он числится в палате по Московской области.

    Предприятие разрабатывает и производит оптико-электронные приборы ориентации и навигации для космических аппаратов. В прошлом году его проверяла трудовая инспекция. 704 работника недополучили в общей сложности больше трех миллионов рублей.

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    Комментарии 8

    Гость22 Дек 2023 в 19:58
    Руки прочь от Чубайса!
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