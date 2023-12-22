В Москве задержан директор предприятия, которое делает звездные и солнечные датчики. Следствие считает его мошенником

Директор научно-производственного предприятия «Геофизика-Космос» Евгений Фомичев задержан в Москве 22 декабря. Дело касается особо крупного мошенничества.



О задержании Фомичева по уголовному делу сообщает ТАСС. Подробности пока никакие не приводятся. Известно только, что ему предъявлено обвинение и СК планирует просить суд арестовать главу компании.

Помимо «Геофизики», Фомичев является адвокатом, он числится в палате по Московской области.

Предприятие разрабатывает и производит оптико-электронные приборы ориентации и навигации для космических аппаратов. В прошлом году его проверяла трудовая инспекция. 704 работника недополучили в общей сложности больше трех миллионов рублей.