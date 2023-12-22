Тверда рука саблиста. В Милане 93-летний пенсионер обезвредил грабителя — помогло олимпийское прошлое

В Милане 93-летний пенсионер отобрал пистолет у напавшего на него грабителя. Преступник очень неудачно выбрал жертву — он не знал, что требует кошелек у экс-тренера олимпийской сборной Италии по фехтованию Аттилио Фини. О неравном поединке рассказывает 22 декабря итальянский телеканал TGR Lombardia.
Подробности схватки журналистам поведал сам Фини. По его словам, вечером по дороге домой к нему подошёл мужчина и под угрозой пистолета потребовал отдать часы и деньги:
«Я ударил его по лицу, потом по руке, и оружие упало на землю. Затем я толкнул его и он упал, застряв между скутерами. <…> Я реагировал инстинктивно, как во времена, когда был саблистом и выступал на соревнованиях. Опыт научил меня предугадывать действия противника и контратаковать», — рассказал бывший спортсмен.
Когда противник был повержен, на помощь пришли прохожие — они удерживали налетчика до приезда полиции. Нападавший — выходец из Алжира. Как выяснилось, на родине его разыскивают за убийство, а в Италии — ранее обвинили в нескольких грабежах.
Как напоминает РИА Новости Спорт, Аттилио Фини возглавлял сборную Италии почти 30 лет. Под его руководством итальянцы завоевали золото в командном зачете по сабле на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.