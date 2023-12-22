Москвич в Волгограде погиб дома из-за вытяжки в кафе по соседству

В Волгограде возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины в квартире, который отравился угарным газом в ванной из-за неправильно установленной вытяжки в кафе по соседству. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, житель Московской области погиб в ванной комнате в арендованной квартире. Он снимал квартиру, за стеной которой находится кафе, оборудованное принудительной вентиляцией. Система была сделана так, что угарный газ поступал в ванную комнату по соседству и там скапливался.

Местное издание V1.RU уточняет, что погибшим оказался 32-летний рекламный агент из Московской области, приехавший в Волгоград по работе. По словам жителей дома, в этом доме и в этой квартире уже были проблемы с вытяжкой. «Лежал в ванной, а рядом стоял ноут, финальные титры», — говорится в публикации издания.