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    Москвич в Волгограде погиб дома из-за вытяжки в кафе по соседству

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    В Волгограде возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины в квартире, который отравился угарным газом в ванной из-за неправильно установленной вытяжки в кафе по соседству. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщила пресс-служба регионального СК.

    По данным следствия, житель Московской области погиб в ванной комнате в арендованной квартире. Он снимал квартиру, за стеной которой находится кафе, оборудованное принудительной вентиляцией. Система была сделана так, что угарный газ поступал в ванную комнату по соседству и там скапливался.

    Местное издание V1.RU уточняет, что погибшим оказался 32-летний рекламный агент из Московской области, приехавший в Волгоград по работе. По словам жителей дома, в этом доме и в этой квартире уже были проблемы с вытяжкой. «Лежал в ванной, а рядом стоял ноут, финальные титры», — говорится в публикации издания.

    Систему вентиляции в кафе установили около шести лет назад в ходе ремонта. Проектировкой занималась одна из коммерческих структур, оказывающих услуги в этой сфере. Сотрудники СК уже изъяли в ней всю документацию.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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    ВолгоградВытяжка
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