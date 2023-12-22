В Петербурге скончался актер БТК и сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев

Заслуженный артист России Борис Матвеев скончался в Петербурге. Об этом 22 декабря сообщили в Большом театре кукол, где Борис Иванович работал с 2003 года.

Борис Матвеев родился в 1949 году. В 1975-м окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Работал в разных театрах: Челябинском и Рижском ТЮЗе, Ленкоме, театре кукол Якутии, театре «Бродячая собачка». С 2003 года играл в Большом театре кукол. У него было множество ролей: от Волка в спектакле «Красная Шапочка» до Боярина в «Сказке про Емелю».

Актеру было 74 года. Причина смерти неизвестна.

«Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — говорится в некрологе.

Борис Матвеев также снимался в кино. Среди его проектов — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила».