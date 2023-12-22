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    Представители «Объединения строителей СПб» посетили «Левашовский хлебозавод»

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    Члены Совета СРО А «Объединение строителей СПб» посетили с экскурсией новое культурно-деловое пространство «Левашовский хлебозавод» на Петроградской стороне.

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    Руководители крупнейших строительных компаний города на экскурсии изучили результаты реконструкции объекта, которую вела пять лет Группа RBI. Левашовский хлебозавод — объект культурного наследия, памятник конструктивизма, здесь выпускали хлеб на протяжении почти 80 лет, не останавливая работу даже в годы блокады.

    Сейчас здание реконструировали и приспособили под современное использование — в помещении бывшей котельной сделали многофункциональный зал и создали Блокадный мемориал, а в бывших заводских цехах обустроили офисные пространства.

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