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    В США мужчину 91-й раз арестовали за кражу через несколько часов после освобождения из тюрьмы

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    В США за кражу из магазина арестовали 44-летнего Джесси Леонардо Отеро. Мужчина попался в 91-й раз и решился обчистить магазин в калифорнийском районе Бэй (Сан-Франциско) всего через несколько часов после того, как его выпустили из тюрьмы, пишет 22 декабря New York Post.

    Отеро освободили из тюрьмы следственного изолятора «Мартинес» по обвинению в мелком правонарушении. Утверждается, что во время задержания ответил ругательствами на вопрос: «Джесси, тебе не надоело быть арестованным?»

    Бездомный наркозависимый Отеро выживает, воруя в магазинах, а затем продавая украденные товары. Его длинный послужной список показывает, что он совершает кражи и в мелких, и в крупных магазинах, многие сотрудники которых уже знают его по имени.

    По данным полиции, он редко крадет вещи на сумму более 950 долларов, что позволяет ему избежать тюрьмы из-за изменений в законодательстве штата в 2014 году.

    В том году жители Калифорнии проголосовали за повышение порога предъявления обвинения в совершении тяжкого преступления за кражу в магазине с 400 долларов украденного имущества до 950 долларов, что делает большинство преступлений, связанных с кражами в магазинах, мелкими правонарушениями.

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