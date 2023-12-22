В США мужчину 91-й раз арестовали за кражу через несколько часов после освобождения из тюрьмы

В США за кражу из магазина арестовали 44-летнего Джесси Леонардо Отеро. Мужчина попался в 91-й раз и решился обчистить магазин в калифорнийском районе Бэй (Сан-Франциско) всего через несколько часов после того, как его выпустили из тюрьмы, пишет 22 декабря New York Post.



Отеро освободили из тюрьмы следственного изолятора «Мартинес» по обвинению в мелком правонарушении. Утверждается, что во время задержания ответил ругательствами на вопрос: «Джесси, тебе не надоело быть арестованным?»



Бездомный наркозависимый Отеро выживает, воруя в магазинах, а затем продавая украденные товары. Его длинный послужной список показывает, что он совершает кражи и в мелких, и в крупных магазинах, многие сотрудники которых уже знают его по имени.

