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    «Вспомните светлый момент уходящего года». Петербургский фонд запустил предновогоднюю акцию в помощь онкобольным детям

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    Петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который помогает детям с онкозаболеваниями, вновь запустил новогоднюю акцию «Светлые моменты». Приняв в ней участие, можно не только сделать приятное родным и близким, но и помочь маленьким пациентам в борьбе с раком.

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    На сайте фонда любой желающий может создать уникальную открытку с личной историей, которая больше всего запомнилась в уходящем году. Создание такого подарка займёт не больше двух минут: необходимо внести информацию в шаблон открытки и сделать пожертвование в пользу фонда. Размер пожертвования отправитель определяет самостоятельно. В прошлом году, как рассказали «Фонтанке» в фонде, самую дорогую открытку отправил благотворитель на сумму 3000 рублей.

    Открытка была разработана дизайнерами фонда. Она придет на почту в виде готового pdf-файла, её можно распечатать или просто отправить с помощью любого мессенджера близкому человеку.

    «Наши постоянные благотворители уже в начале ноября задавали вопрос про новогоднюю открытку. Им нравится делать приятное друзьям, при этом помогая детям, которые прямо сейчас нуждаются в поддержке. Мы решили продолжить эту традицию. Это приятная мелочь, которая может порадовать наших благотворителей. Отправить можно сколько угодно открыток. Одну я уже отправила своей близкой подруге», — поделилась директор фонда «свет.дети» Юлия Божина.

    В прошлом году 87 человек отправили открытки своим близким на сумму 21 423 рубля. Деньги были направлены на помощь детям с онкозаболеваниями.

    «Эта, казалось бы, небольшая сумма. Но на неё можно купить билеты на самолёт для ребёнка и его родителей, чтобы они прилетели из российской глубинки на лечение в профильных центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Каждый вложенный рубль — это надежда на выздоровление. Вспомните вместе с друзьями светлые моменты уходящего года, поблагодарите друг друга за них и подарите надежду детям», — сказали в фонде.

    Принять участие в акции можно здесь.

    Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет.дети» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга. С момента основания фонд оказал помощь более чем 900 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.

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