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    Больше штрафных баллов и новые причины для отказа. Как изменится порядок выдачи водительских прав в России

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    26 комментариев

    В России хотят изменить порядок выдачи водительских прав и проведения экзаменов. Проект разработан МВД России, сообщается на сайте ведомства 22 декабря.

    Проект предлагает увеличить сумму штрафных баллов при сдаче экзамена по вождению с 5 до 7 баллов. При наборе этой суммы кандидату в водители будут выставлять оценку «не сдал».

    Также изменения коснутся и допусков к экзаменам. Отказ в сдаче на права смогут выдавать лицам, у которых нет прав на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий и которые при этом имеют административные правонарушения за вождение в пьяном виде или за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Они не смогут получить водительские права до истечения срока административного наказания.

    Кроме того, если в процессе сдачи экзаменов у будущего водителя истек срок действия паспорта или медзаключения об отсутствии противопоказаний, то услуга будет приостановлена, пока гражданин не предъявит действующие документы. Также не допустят к экзаменам и не выдадут права тем, в отношении кого военкоматы применили временные меры для явки этих лиц по повестке.

    Сейчас проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. Если его одобрят, то приказ вступит в силу одновременно с началом действия Федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», то есть с 1 апреля 2024 года.

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    Комментарии 26

    Гость22 Дек 2023 в 18:09
    Шо ??? Опять???
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