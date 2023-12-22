Больше штрафных баллов и новые причины для отказа. Как изменится порядок выдачи водительских прав в России

В России хотят изменить порядок выдачи водительских прав и проведения экзаменов. Проект разработан МВД России, сообщается на сайте ведомства 22 декабря.



Проект предлагает увеличить сумму штрафных баллов при сдаче экзамена по вождению с 5 до 7 баллов. При наборе этой суммы кандидату в водители будут выставлять оценку «не сдал».

Также изменения коснутся и допусков к экзаменам. Отказ в сдаче на права смогут выдавать лицам, у которых нет прав на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий и которые при этом имеют административные правонарушения за вождение в пьяном виде или за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Они не смогут получить водительские права до истечения срока административного наказания.