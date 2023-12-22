Великий Устюг стал в декабре популярным туристическим направлением — по числу путешественников лидируют Петербург и Ленобласть

С начала декабря Великий Устюг — резиденция российского Деда Мороза — пользуется большой популярностью у жителей Северо-Запада. На первом месте среди приехавших — жители Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Статистику посетителей «сказочной» резиденции предоставила компания «МегаФон» на основе обезличенных данных абонентов за 2023 год.

Следом за Петербургом и Ленобластью на второй строчке — посетители из Республики Коми, их стало больше на 35%, а на третье место переместилась Архангельская область. Популярностью Великий Устюг пользуется в основном зимой, хотя школьники ездят туда активно и на осенние каникулы, и на день рождения Деда Мороза, который отмечается 18 ноября. Как отметили аналитики сотового оператора, при посещении резиденции Деда Мороза абоненты тратят в среднем 460 Мб мобильного интернета. Этого хватает, чтобы, например, отправить 230 фотографий с Дедом Морозом.