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    Великий Устюг стал в декабре популярным туристическим направлением — по числу путешественников лидируют Петербург и Ленобласть

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    С начала декабря Великий Устюг — резиденция российского Деда Мороза — пользуется большой популярностью у жителей Северо-Запада. На первом месте среди приехавших — жители Санкт-Петербурга и Ленобласти.

    Статистику посетителей «сказочной» резиденции предоставила компания «МегаФон» на основе обезличенных данных абонентов за 2023 год.

    Следом за Петербургом и Ленобластью на второй строчке — посетители из Республики Коми, их стало больше на 35%, а на третье место переместилась Архангельская область. Популярностью Великий Устюг пользуется в основном зимой, хотя школьники ездят туда активно и на осенние каникулы, и на день рождения Деда Мороза, который отмечается 18 ноября. Как отметили аналитики сотового оператора, при посещении резиденции Деда Мороза абоненты тратят в среднем 460 Мб мобильного интернета. Этого хватает, чтобы, например, отправить 230 фотографий с Дедом Морозом.

    Чтобы встретиться с Дедом Морозом, можно не ехать в Вологодскую область, а посетить Петербург — в этом году поезд главного новогоднего волшебника приедет в Северную столицу 6 января, а на следующий день остановится в Петербурге. Впрочем, поток туристов в Петербург растет уже с начала декабря — чаще всего сюда приезжают из Москвы, Самары, Свердловска, Нижнего Новгорода, Челябинска и Ростова-на-Дону.

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