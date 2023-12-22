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    В Петербурге даму подозревают в краже картины известного художника-абстракциониста

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    Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали подозреваемую в похищении предмета искусства. Об этом 22 декабря сообщает МВД Медиа.

    В начале августа в полицию обратилась жительница центра Петербурга, которая заявила о краже картины известного российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко. Полотно она получила по наследству.

    Фото: Пресс-центр МВД России
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    «О том, что пожилая женщина хранит его у себя дома, стало известно злоумышленнице. Предварительно установлено, что она убедила пожилую женщину временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке. Для связи оставила только свой номер телефона, который оказался отключён. Фигурантка присвоила картину стоимостью около 3 млн рублей и пыталась ее продать», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая была задержана, а картина изъята. После проведения следственных действий предмет искусства будет передан законной владелице.

    Фото: Пресс-центр МВД России

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