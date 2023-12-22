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    Платить придется долго. В Петербурге вынесен приговор капитану, разбившему «Панцирь-С» об мост

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    Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, признанному виновным в повреждении военного имущества по неосторожности. Об этом 22 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Как удалось выяснить «Фонтанке», испорчен был ЗРК «Панцирь-С». Ответственный за машину капитан забыл сложить автономный оптический пост и не смог из-за этого проехать под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе. Инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля. В результате столкновения АОП был поврежден.

    Подсудимый свою вину отрицать не стал. Суд учел смягчающие обстоятельства — военнослужащий воспитывает малолетнего ребенка на иждивении, помогает маме с инвалидностью, проходил службу в Сирии и Африке, а также в зоне СВО. После ДТП он принял меры для ремонта поврежденного «Панциря».

    Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Гражданский иск МО РФ о возмещении имущественного ущерба суд удовлетворил в полном объеме и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек.

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