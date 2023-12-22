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    Житель Петербурга оказался в камере после того, как дочь назвала его развратником

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    Оперативники уголовного розыска задержали 42-летнего жителя Петербурга, заявление на которого написала собственная дочь. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

    Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что родной отец насиловал ее в течение пяти лет. Накануне СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Фигурант был задержан на бульваре Красных Зорь и помещен в ИВС до избрания меры пресечения.

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