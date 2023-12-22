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    Снова тёплый сектор циклона. Синоптики обещают Петербургу налипание мокрого снега

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    В Петербурге ещё один день с плюсовой температурой, а потом начнётся медленное похолодание.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря в городе облачно, мокрый снег. Утром и днем местами налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2 градусов, днем составит 0 — плюс 2. На дорогах сложная обстановка.

    Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора очередного атлантического циклона, замедляющего своё движение над южными районами Скандинавии. Осадки в виде снега и мокрого снега более интенсивные во второй половине дня. Атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст., что ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти, сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, 23 декабря, будет на градус холоднее, а в воскресенье температура уже не поднимется выше нуля. Снегопады продолжатся.

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