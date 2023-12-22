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    РЖД прорабатывает возможность посадки в поезд по QR-коду

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    10 комментариев

    РЖД и профильные ведомства прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода (двухмерного штрихкода) из мобильного приложения «Госуслуги». Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

    Эта возможность будет сугубо добровольной для пассажиров, подчеркнули в РЖД. Принудительного перехода на биометрию в ближайшие годы не планируется. В настоящее время ведётся согласование законодательной базы для проведения эксперимента.

    Кроме того, в пресс-службе отметили: «Процесс посадки пассажира по документу у перевозчиков хорошо отработан, пассажиру в 99% случаев даже не нужно распечатывать билет».

    Ранее замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов заявлял, что Минтранс обсуждает с РЖД возможность посадки в поезд по биометрии и что внедрение подобной технологии в московском метрополитене проходит успешно.

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    Комментарии 10

    Гость22 Дек 2023 в 09:24
    Прошу надзорные органы провести проверку в отношении РЖД в части хранения персональных данных. 2 года назад я имел несчастье зарегистрироваться в программе РЖД-бонус. Так как условия программы для меня оказались невыполнимыми я осознав для себя ненужность этого "сервиса" я решил удалить учетную запись из данного сервиса. Не обнаружив функцию "удалить аккаунт", я обратился в поддержку, которая посоветовала для удаления аккаунта в программе РЖД-бонус отправить запрос через форму обратной связи, что и было мной сделано. В течение года ответ я не получил. Аккаунт из программы РЖД-бонус удалён не был. Прошу провести проверку по данному факту. Привлечь РЖД к ответственности. Обязать РЖД сделать доступным функцию удаления аккаунта.
    Могу добавить, что к привязанному номеру телефону в настоящее время доступ у меня отсутствует. И полагаю, что мои персональные данные в результате халатного отношения к своим обязанностям компанией РЖД, находятся под угрозой, а мне угрожает опасность.
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