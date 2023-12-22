РЖД прорабатывает возможность посадки в поезд по QR-коду

РЖД и профильные ведомства прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода (двухмерного штрихкода) из мобильного приложения «Госуслуги». Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Эта возможность будет сугубо добровольной для пассажиров, подчеркнули в РЖД. Принудительного перехода на биометрию в ближайшие годы не планируется. В настоящее время ведётся согласование законодательной базы для проведения эксперимента.

Кроме того, в пресс-службе отметили: «Процесс посадки пассажира по документу у перевозчиков хорошо отработан, пассажиру в 99% случаев даже не нужно распечатывать билет».