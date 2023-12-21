Участники Суперлиги сами решат, пускать ли в турнир российские клубы

Решение о допуске российских клубов до участия в новой европейской Суперлиге примут позже другие участники турнира. Об этом 21 декабря заявили в компании-организаторе соревнований А22 Sports , передает РИА Новости.



«Мы сегодня представили новое предложение о проведении клубных европейских соревнований для мужчин и женщин. В ближайшие недели мы обсудим его с заинтересованными клубами по всей Европе. Окончательные критерии участия в соревнованиях будут определены клубами-участниками», — сообщили в пресс-службе компании.



Ранее был представлен формат Суперлиги, в котором участвуют 64 клуба, разделенные на три лиги с двумя стадиями соревнований в каждой: «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт турнира запланирован на 2025 год, но на данный момент в нем официально участвуют лишь «Реал» и «Барселона».

