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    Участники Суперлиги сами решат, пускать ли в турнир российские клубы

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    Решение о допуске российских клубов до участия в новой европейской Суперлиге примут позже другие участники турнира. Об этом 21 декабря заявили в компании-организаторе соревнований А22 Sports, передает РИА Новости.

    «Мы сегодня представили новое предложение о проведении клубных европейских соревнований для мужчин и женщин. В ближайшие недели мы обсудим его с заинтересованными клубами по всей Европе. Окончательные критерии участия в соревнованиях будут определены клубами-участниками», — сообщили в пресс-службе компании.

    Ранее был представлен формат Суперлиги, в котором участвуют 64 клуба, разделенные на три лиги с двумя стадиями соревнований в каждой: «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт турнира запланирован на 2025 год, но на данный момент в нем официально участвуют лишь «Реал» и «Барселона».

    В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах в связи с ситуацией на Украине.

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