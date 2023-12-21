Жительница Ленобласти обратилась в полицию из-за пропажи брендового гардероба почти на миллион

Из частного дома на берегу Невы похитили брендовую одежду на 895 тысяч рублей. В списке пропавшего также памперсы, вино и две пачки молока. Об этом в четверг, 21 декабря, стало известно «Фонтанке».



В полицию заявила 38-летняя жительница одного из поселков во Всеволожском районе Ленобласти. Львиная доля перечня пропавшего одежда и аксессуары брендовых марок. Например, сумка Chanel за 400 тысяч рублей, свитер этой же марки за 50 тысяч, куртка Karl Lagerfeld стоимостью 50 тысяч, шарф Burberry за 80 тысяч, майка Brunello Cucinelli стоимостью 60 тысяч рублей, ботинки Prada за 95 тысяч.



Также в списке похищенного две пачки молока, 8 бутылок вина и одна — водки, полотенца, плед, игрушка «Дед Мороз», четыре упаковки детских памперсов, две пачки корма — для кота и для собаки, посуда и новогодняя гирлянда.



Общий ущерб владелица оценила в 955 тысяч рублей.



Заявитель указала, что с конца сентября в семье по рекомендации работала няней 45-летняя женщина. Ей платили 140 тысяч рублей в месяц. Пока няня занималась ребенком, родителей дома не было.

