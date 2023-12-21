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    Орбан о помощи Украине: этих денег сейчас нет

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    Венгрия предложила ЕС воздержаться от помощи Украине в течение пяти лет. Об этом 21 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции по итогам года он отметил: «Этих денег сейчас нет». Орбан подчеркнул, что Еврокомиссия предлагает занять средства для Украины, а потом выделить их через бюджет. Речь шла о транше, который ЕК собирается обсуждать в начале следующего года. В период с 2024-го по 2027 год Евросоюз планирует выделить Украине 50 миллиардов евро.

    Вето на поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы Орбан наложил на последнем саммите ЕС. Позиция Венгрии заключается в том, чтобы искать источники финансирования для Украины вне бюджета. Кроме того, страна предлагает решать вопрос постепенно, ограничившись сначала помощью, например, на один год. Затем постепенно оценивать ситуацию и принимать дальнейшие решения.

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