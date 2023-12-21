Проезд от Петербурга до Казани по платным трассам будет стоить 7200. На самолете вдвое дешевле

Президент России Владимир Путин 21 декабря по видеосвязи провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток». Благодаря новой дороге время в пути из Москвы в Казань должно занять около 6 часов 30 минут.



Согласно расчету «Автодора», стоимость проезда по двум платным участкам Петербург — Москва (в районе Твери сейчас 50-километровый разрыв) составит минимум 2 400 рублей. Расстояние составит 721 километр, время в пути — около 8 часов. Дальнейший маршрут — после проезда по МКАД — будет пролегать по М-12. Протяженность участка, как пишет «Автодор», составляет 811 километров, время в пути — 6 часов 30 минут, стоимость — 4 800.