Проезд от Петербурга до Казани по платным трассам будет стоить 7200. На самолете вдвое дешевле

Президент России Владимир Путин 21 декабря по видеосвязи провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток». Благодаря новой дороге время в пути из Москвы в Казань должно занять около 6 часов 30 минут.
Согласно расчету «Автодора», стоимость проезда по двум платным участкам Петербург — Москва (в районе Твери сейчас 50-километровый разрыв) составит минимум 2 400 рублей. Расстояние составит 721 километр, время в пути — около 8 часов. Дальнейший маршрут — после проезда по МКАД — будет пролегать по М-12. Протяженность участка, как пишет «Автодор», составляет 811 километров, время в пути — 6 часов 30 минут, стоимость — 4 800.
В результате желающим проехать на машине от Петербурга до Казани придется преодолеть 1,5 тысячи километров примерно за 14 часов и заплатить 7 200 рублей.
Проезд в плацкартном вагоне скорого поезда обойдется в 5 591 рубль, свидетельствует онлайн-сервис «Туту.ру». Время в пути — 20 часов, отбытие уже завтра. Стоит учитывать, что на стоимость билета влияет сразу нескольких факторов, в том числе доплата за нижнее место. Купе обойдется не менее чем 7 522 рубля. Если комфорт превыше всего, то можно выбрать СВ за 25 тысяч рублей.
Что касается перелетов, наиболее бюджетный авиабилет из Петербурга до Казани нашелся в ближайший понедельник. Перелет обойдется в 3 550 рублей, плюс еще 1 424 рубля за багаж. Дорога займет 2 часа 15 минут, сюда же советуем закладывать время на дорогу до аэропорта и регистрацию — плюс еще три часа.