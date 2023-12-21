    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-в

    739мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.41eur99.05

    Голикова: За 10 месяцев реальные доходы россиян выросли почти на 4%

    770
    24 комментария

    Реальные доходы населения РФ за 10 месяцев 2023 года выросли. По предварительным данным, рост составил 3,9%. Об этом 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

    «По предварительной оценке Росстата, по итогам 10 месяцев текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года», — цитирует Голикову ТАСС.

    Вице-премьер также заявила, что планы по достижению показателей бедности, которые были установлены Владимиром Путиным, будут исполнены, а работа по снижению бедности будет продолжаться.

    В ходе заседания Голикова также отметила, что более 1 млн россиян вышли из нищеты в третьем квартале 2023 года. Со следующего года, по ее словам, увеличится ряд пособий — по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close