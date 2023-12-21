Голикова: За 10 месяцев реальные доходы россиян выросли почти на 4%

Реальные доходы населения РФ за 10 месяцев 2023 года выросли. По предварительным данным, рост составил 3,9%. Об этом 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«По предварительной оценке Росстата, по итогам 10 месяцев текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года», — цитирует Голикову ТАСС.
Вице-премьер также заявила, что планы по достижению показателей бедности, которые были установлены Владимиром Путиным, будут исполнены, а работа по снижению бедности будет продолжаться.
В ходе заседания Голикова также отметила, что более 1 млн россиян вышли из нищеты в третьем квартале 2023 года. Со следующего года, по ее словам, увеличится ряд пособий — по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.