4 миллиона подарков за бонусы. Интернет-провайдер начинает большую игру

«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк» для клиентов — участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап продлится до 31 марта 2024 года.



В виртуальном парке аттракционов игроков ждут захватывающие развлечения и незабываемые впечатления. Они смогут подняться выше облаков, насладиться увлекательной игрой и проверить удачу на аттракционе «Колесо обозрения».



Компания в два раза увеличила количество призов по сравнению с прошлым годом — теперь их больше 4 миллионов. Это связано с ростом количества абонентов и участников программы лояльности. Теперь в онлайн-игре можно стать обладателем суперприза от онлайн-кинотеатра Wink или от партнеров программы, а также сертификаты номиналом от 20 000 до 100 000 рублей на путешествия.