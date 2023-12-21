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    4 миллиона подарков за бонусы. Интернет-провайдер начинает большую игру

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    Фото: IStock.com
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    «Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк» для клиентов — участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап продлится до 31 марта 2024 года.

    В виртуальном парке аттракционов игроков ждут захватывающие развлечения и незабываемые впечатления. Они смогут подняться выше облаков, насладиться увлекательной игрой и проверить удачу на аттракционе «Колесо обозрения».

    Компания в два раза увеличила количество призов по сравнению с прошлым годом — теперь их больше 4 миллионов. Это связано с ростом количества абонентов и участников программы лояльности. Теперь в онлайн-игре можно стать обладателем суперприза от онлайн-кинотеатра Wink или от партнеров программы, а также сертификаты номиналом от 20 000 до 100 000 рублей на путешествия.

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    Принять участие в онлайн-игре могут действующие и новые клиенты компании: достаточно зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить билеты для старта.

    Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Бонус парк» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».

    ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

    Фото: IStock.com

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