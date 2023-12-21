Адвокат из Петербурга подал в суд на министерство Херсонской области. Он думал, что работает удаленно, но это оказалось не так

Калининский районный суд Петербурга рассмотрел иск адвоката к Министерству промышленности и торговли Херсонской области, которое отстранило его от работы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 декабря, истец потребовал вернуть его на должность, взыскать невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда, но суд ему во всем отказал.



Как пояснил адвокат, в мае он заключил срочный трудовой договор с министерством на должность ведущего специалиста отдела потребительского рынка. Однако уже спустя месяц у руководства возникли претензии. Через соцсети у адвоката потребовали объяснения из-за его отсутствия на рабочем месте с 19 по 21 июня, а уже 3 июля его уволили. Адвокат заявил, что это неправомерно, и потребовал восстановить его на работе, взыскать заработную плату в размере 44,8 тысячи, зарплату за время вынужденного прогула в 294 тысячи и компенсацию морального вреда в 650 тысяч рублей.

