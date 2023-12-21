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    Адвокат из Петербурга подал в суд на министерство Херсонской области. Он думал, что работает удаленно, но это оказалось не так

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    Калининский районный суд Петербурга рассмотрел иск адвоката к Министерству промышленности и торговли Херсонской области, которое отстранило его от работы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 декабря, истец потребовал вернуть его на должность, взыскать невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда, но суд ему во всем отказал.

    Как пояснил адвокат, в мае он заключил срочный трудовой договор с министерством на должность ведущего специалиста отдела потребительского рынка. Однако уже спустя месяц у руководства возникли претензии. Через соцсети у адвоката потребовали объяснения из-за его отсутствия на рабочем месте с 19 по 21 июня, а уже 3 июля его уволили. Адвокат заявил, что это неправомерно, и потребовал восстановить его на работе, взыскать заработную плату в размере 44,8 тысячи, зарплату за время вынужденного прогула в 294 тысячи и компенсацию морального вреда в 650 тысяч рублей.

    Ответчик в лице представителя министерства в суде заявил, что мужчина отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины. Однако на судебном заседании адвокат уточнил, что он работал дистанционно, но трудовой договор заключал в городе Геническе (Херсонская область).

    «В трудовом договоре местом работы указан Херсон, тогда как ответчик [министерство, — Прим. ред.] эвакуирован оттуда еще в октябре 2022 года. <…> Истец самостоятельно подтвердил факт того, что и трудовой договор заключался в Геническе, и его местом работы был именно Геническ. Заключая трудовой договор на условиях работы на территории зоны СВО, истец, являясь действующим адвокатом, не мог не знать и не осознавать, на каких условиях он заключается, куда ему предстоит выехать для осуществления трудовых функций, какие последствия за собой может это повлечь», — говорится в релизе пресс-службы.

    Учитывая все обстоятельства, суд решил, что подача иска является злоупотреблением правом со стороны истца, и усмотрел недобросовестность в самом факте работы мужчины в министерстве. В суде пояснили, что адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной и преподавательской деятельности, а также занимать государственные и муниципальные должности. Поэтому суд не удовлетворил требования истца.

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