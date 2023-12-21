Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА против Суперлиги незаконными

Европейский суд объявил незаконным запрет на участие футбольных клубов в Суперлиге, введенный FIFA и UEFA. Несмотря на это, UEFA отметила, что это решение не означает автоматического одобрения самой Суперлиги.



«У FIFA и UEFA нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. Межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом», — говорится в сообщении суда.

В своем ответном заявлении UEFA отметила, что решение суда выявило имеющиеся недостатки в их системе предварительной авторизации. Организация заявила о намерении продолжать поддерживать текущую футбольную структуру и разрабатывать модель сотрудничества с национальными спортивными ассоциациями.