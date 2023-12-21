Въезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют на ночь

Строительство Витебской развязки потеснит водителей на Западном скоростном диаметре Петербурга. В ночь с 24 на 25 декабря из-за дорожных работ перекроют один из въездов на Южном участке ЗСД.



С 23:00 24 декабря до 6:00 25 декабря будет закрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону северной развязки с КАД, сообщает 21 декабря пресс-служба «Магистрали северной столицы». А за пару ночей до этого, с 23:00 22 декабря до 6:00 23 декабря, будет ограничено движение по основному ходу ЗСД на участке от Благодатной улицы к набережной Екатерингофки.