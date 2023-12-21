До Петербурга добрался новый циклон — узнаем, что он нам принёс

Петербург переходит под власть нового циклона. Для горожан перемены будут едва заметны.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 декабря в городе преимущественно облачная погода, днём небольшой мокрый снег и слабый восточный ветер. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до -1...-3 градусов, днем составит около нуля. На дорогах гололедица.
«Поток атлантических циклонов, проходящих через северо-западные регионы России, пока не прекращается, вот и сегодня Северная столица окажется в передней части очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на юг Скандинавии», — сообщает центр «ФОБОС».
Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что ниже нормы.
В пятницу, 22 декабря, по данным СЗ УГМС, тоже будет мокрый снег. Ночью до минус 2, днём до плюс 2 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в субботу.