    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    743мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.41eur99.05

    До Петербурга добрался новый циклон — узнаем, что он нам принёс

    6534
    5 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербург переходит под власть нового циклона. Для горожан перемены будут едва заметны.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 декабря в городе преимущественно облачная погода, днём небольшой мокрый снег и слабый восточный ветер. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до -1...-3 градусов, днем составит около нуля. На дорогах гололедица.

    «Поток атлантических циклонов, проходящих через северо-западные регионы России, пока не прекращается, вот и сегодня Северная столица окажется в передней части очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на юг Скандинавии», — сообщает центр «ФОБОС».

    Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В пятницу, 22 декабря, по данным СЗ УГМС, тоже будет мокрый снег. Ночью до минус 2, днём до плюс 2 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в субботу.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close