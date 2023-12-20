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    Финны потратят 300 миллионов евро на подготовку к ядерной угрозе

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    Финляндия получит еще почти 63 миллиона евро на создание хранилища на случай ядерной угрозы, сообщила министр внутренних дел Суоми Мари Рантанен.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-брифинг Рантанен 20 декабря, Финляндия является государством-участником механизма гражданской защиты ЕС и получит от Еврокомиссии дополнительные 62,9 миллиона евро для создания в стране крупнейшего в Евросоюзе стратегического хранилища средств реагирования на случай ядерной угрозы.

    Финляндия уже получила на постройку хранилища 242 миллиона евро, таким образом общая сумма потраченных на проект средств превысит 305 миллионов евро.

    На сайте МВД Финляндии уточняется, что хранилище планируют закончить в 2024 году. Оно будет хранить медикаменты и средства защиты на случай возникновения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Там будут и защитные средства, и экспресс-тесты, лекарства и вакцины. Аналогичные хранилища поменьше появятся во Франции, Польше и Хорватии.

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    ФинляндияЯдерная угроза
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