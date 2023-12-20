Финны потратят 300 миллионов евро на подготовку к ядерной угрозе

Финляндия получит еще почти 63 миллиона евро на создание хранилища на случай ядерной угрозы, сообщила министр внутренних дел Суоми Мари Рантанен.



Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-брифинг Рантанен 20 декабря, Финляндия является государством-участником механизма гражданской защиты ЕС и получит от Еврокомиссии дополнительные 62,9 миллиона евро для создания в стране крупнейшего в Евросоюзе стратегического хранилища средств реагирования на случай ядерной угрозы.



Финляндия уже получила на постройку хранилища 242 миллиона евро, таким образом общая сумма потраченных на проект средств превысит 305 миллионов евро.

