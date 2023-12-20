В Москве задержали легкомысленную даму, которая избила полицейского металлической ложкой

В Москве подозреваемая в проституции девушка избила полицейского ложкой для обуви и залила его лицо перцовым спреем, сообщает 20 декабря портал MSK1.RU.



По данным издания, лейтенант в штатском проводил рейд по притонам на Ленинском проспекте столицы. 24-летняя девушка якобы пустила оперативника в квартиру и взяла у него деньги. После чего лейтенант предъявил удостоверение и попытался задержать гражданку.



Что произошло дальше — подробно описывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Она избила его по голове металлической ложкой для обуви, брызнула в лицо содержимое перцового баллончика, а потом вытолкала в подъезд. С прибывшим подкреплением нарушительница была задержана», — цитирует агентство слова собеседника.

