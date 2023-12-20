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    В Москве задержали легкомысленную даму, которая избила полицейского металлической ложкой

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    26 комментариев

    В Москве подозреваемая в проституции девушка избила полицейского ложкой для обуви и залила его лицо перцовым спреем, сообщает 20 декабря портал MSK1.RU.

    По данным издания, лейтенант в штатском проводил рейд по притонам на Ленинском проспекте столицы. 24-летняя девушка якобы пустила оперативника в квартиру и взяла у него деньги. После чего лейтенант предъявил удостоверение и попытался задержать гражданку.

    Что произошло дальше — подробно описывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Она избила его по голове металлической ложкой для обуви, брызнула в лицо содержимое перцового баллончика, а потом вытолкала в подъезд. С прибывшим подкреплением нарушительница была задержана», — цитирует агентство слова собеседника.

    Как сообщают столичные СМИ, полицейскому после рейда «под прикрытием» потребовалась помощь врачей. У него ожоги глаз и лица, а также ушибы. Но к службе лейтенант вернуться смог.

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    Комментарии 26

    Гость20 Дек 2023 в 19:56
    Пикантно.))))))
    +0−0
    Гость20 Дек 2023 в 19:52
    всех на сво
    +0−0
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