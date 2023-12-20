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    Петербуржца оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за свастику на мемориале «Разорванное кольцо»

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    Инженера из Петербурга признал виновным в реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) Ленинградский областной суд. За свастику, которую он нанес на памятники мемориального комплекса «Дорога жизни» во Всеволожском районе, 28-летний мужчина заплатит штраф в размере 1,4 млн рублей, сообщает 20 декабря прокуратура региона.

    Суд установил, что петербуржец «осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества». Нацистскую символику он нанес на памятный километровый столб № 39 на Дороге жизни и металлический постамент 85-миллиметрового зенитного орудия у мемориала «Разорванное кольцо». Следы вандала заметили 15 октября, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники Центра «Э» задержали мужчину 24 октября.

    Как пишет 47news, речь идет о выпускнике Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Петербуржец 21 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации, оставил должность инженера и перебрался в дом матери под Всеволожск, где его затянули украинские телеграм-каналы. По информации издания, начал он с российского флага на доме соседа, написав на заборе различные нецензурные воззвания на украинском языке. Осмелев, решил отправиться с краской к мемориалу.

    До суда мужчина находился под стражей. Суд с учетом позиции гособвинения назначил ему штраф в 1,4 млн рублей.

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