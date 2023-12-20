Петербуржца оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за свастику на мемориале «Разорванное кольцо»

Инженера из Петербурга признал виновным в реабилитации нацизма (
Суд установил, что петербуржец «осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества». Нацистскую символику он нанес на памятный километровый столб
Как пишет 47news, речь идет о выпускнике Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Петербуржец 21 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации, оставил должность инженера и перебрался в дом матери под Всеволожск, где его затянули украинские телеграм-каналы. По информации издания, начал он с российского флага на доме соседа, написав на заборе различные нецензурные воззвания на украинском языке. Осмелев, решил отправиться с краской к мемориалу.
До суда мужчина находился под стражей. Суд с учетом позиции гособвинения назначил ему штраф в 1,4 млн рублей.