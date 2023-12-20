Петербуржца оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за свастику на мемориале «Разорванное кольцо»

Инженера из Петербурга признал виновным в реабилитации нацизма ( ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ) Ленинградский областной суд. За свастику, которую он нанес на памятники мемориального комплекса «Дорога жизни» во Всеволожском районе, 28-летний мужчина заплатит штраф в размере 1,4 млн рублей, сообщает 20 декабря прокуратура региона.

Суд установил, что петербуржец «осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества». Нацистскую символику он нанес на памятный километровый столб № 39 на Дороге жизни и металлический постамент 85-миллиметрового зенитного орудия у мемориала «Разорванное кольцо». Следы вандала заметили 15 октября , после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники Центра «Э» задержали мужчину 24 октября .