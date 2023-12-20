Таксист заплатит более 100 тысяч петербуржцу, который не смог уместить в багажник остатки с новогоднего стола

Водитель такси наказан рублём и ограничением свободы за нападение на несостоявшегося пассажира в Выборгском районе Петербурга. Поездке помешал спор о том, где поедут сумки.

О приговоре Максиму Балтрушину 20 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Накануне мировой судья участка № 33 признала его виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести.

Балтрушину назначили полтора года ограничения свободы. Кроме того, его обязали заплатить потерпевшему 34 тысячи рублей за лечение и испорченные вещи, а также 80 тысяч за моральный вред.



Ударом по кошельку для фигуранта обернулся один из первых заказов этого года. Около пяти утра 1 января он ждал пассажиров у сауны на Сиреневом бульваре. О себе ему дали знать стуком по багажнику. По словам Балтрушина, он увидел мужчину с белым пакетом, предположил, что там бутылки и контейнеры с едой, и на просьбу открыть багажник ответил отказом. Автомобиль был личным, оттирать салаты, которые могут выпасть во время движения, ему не хотелось.



Дальше, со слов фигуранта, мужчина переместился к переднему сиденью. Начал «давить морально», крутить в руках нож, а потом будто бы запрещал ехать на новый заказ после отмены предыдущего. Как говорит водитель, из салона он вышел со словами «Уважаемый…», но получил удар под крик подоспевшей женщины «Только не бей его!».



Балтрушин говорил суду, что «уработал» и бросившегося на него мужчину с пакетом, и его товарища, ринувшегося помогать. Последнему досталось серьёзнее — именно он проходит по делу потерпевшим.

Водитель настаивал, что оборонялся от пьяных клиентов и только защищал себя, не зная, сколько ещё людей притаилось в темноте.



Компания, которой он противостоял, запомнила случившееся иначе. Друзья отмечали Новый год в сауне с жёнами и родителями и уверяют, что к такси первыми с сумками подошли женщина и девушка. Они же якобы и услышали резкое «Не вариант» на просьбу открыть багажник. Дальше вопрос о том, куда ставить вещи, решали, распаляясь всё больше.

