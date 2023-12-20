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    В Шушарах может появиться большой спортивный комплекс с культурно-досуговой частью

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    В Шушарах может появиться спортивно-концертный комплекс. С предложением о проектировании и строительстве культурно-досугового и спортивного комплекса к основному застройщику Шушар — СК «Дальпитерстрой» — обратилась администрация Пушкинского района.

    Руководство компании не исключило возможности такого сотрудничества. Объект может появиться на принадлежащем застройщику участке на Школьной улице.

    Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», спортивная часть будущего комплекса будет состоять из бассейна, легкоатлетического манежа со скалодромом, универсального спортзала, тренажерного зала, а также залов для единоборств, настольного тенниса и групповых занятий.

    Культурно-досуговая часть будет включать сценический и учебные комплексы с отдельными входами. Сценический комплекс — это большой концертный зал на 1000 посадочных мест и малый на 120 мест, помещения для хранения декораций и реквизита, костюмерная, гримерные.

    В учебном комплексе будут проходить курсы хореографии, вокала, ИЗО, народных промыслов, театрального и циркового искусства. Кроме того, внутри планируют создать конференц-зал, коворкинг-центр, студию звукозаписи и мультимедиа.

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