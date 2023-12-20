В Шушарах может появиться большой спортивный комплекс с культурно-досуговой частью

В Шушарах может появиться спортивно-концертный комплекс. С предложением о проектировании и строительстве культурно-досугового и спортивного комплекса к основному застройщику Шушар — СК «Дальпитерстрой» — обратилась администрация Пушкинского района.



Руководство компании не исключило возможности такого сотрудничества. Объект может появиться на принадлежащем застройщику участке на Школьной улице.



Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», спортивная часть будущего комплекса будет состоять из бассейна, легкоатлетического манежа со скалодромом, универсального спортзала, тренажерного зала, а также залов для единоборств, настольного тенниса и групповых занятий.

