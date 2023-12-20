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    В Московском районе построили новый детский сад с бассейном

    В Московском районе построили новый детский сад с бассейном

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    На улице Струве в Московском районе построили новый детский садик с бассейном. Как сообщают в холдинге Setl Group, садик рассчитан на 220 детей в 12 группах, от самых младших до будущих школьников.

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    В трехэтажном здании садика на территории ЖК «Зеленый квартал» расположен бассейн, физкультурный зал с гимнастическими стенками, а также комнаты для кружков и творческих занятий, музыкальный зал.

    Во дворе находятся 12 игровых площадок для каждой группы — с качелями, игровыми комплексами и домиками, спортивным мини-комплексом.

    Часть оборудования для детского сада уже закупили — на кухне установят электроплиты, универсальную кухонную машину, кипятильник, мясорубку, холодильники и морозильники и автомат для формовки котлет.

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