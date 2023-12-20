Среда джаза с Давидом Голощекиным: Gerald Wilson — In My Time

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In My Time — запись оркестра под управлением американского джазового музыканта, композитора и аранжировщика Джеральда Уилсона. Альбом был записан в 2005 году и издан лейблом Mack Avenue.
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In My Time — запись оркестра под управлением американского джазового музыканта, композитора и аранжировщика Джеральда Уилсона. Альбом был записан в 2005 году и издан лейблом Mack Avenue.
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