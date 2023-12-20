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    Южнокорейские абитуриенты запросили по 15 тысяч долларов. У них забрали 90 секунд на экзамене

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    4 комментария

    Группа абитуриентов в Южной Кореи подала коллективный иск к властям. Они не согласны с тем, что экзамен для поступления в вузы закончился на 90 секунд раньше положенного. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 20 декабря.

    Истцами выступили как минимум 39 учащихся, каждый из которых требует компенсацию в размере 20 миллионов вон ($15,4 тысячи) — именно столько денег им потребуется для годового обучения, чтобы пересдать экзамен.

    Вступительный экзамен в Южной Корее называется «Сунын». Он длится восемь часов, за которые необходимо сдать экзамены по нескольким предметам. Сунын считается одним из самых сложных экзаменов в мире. Успешная сдача позволяет поступить в престижные вузы.

    В иске от абитуриентов уточняется, что раньше нужного звонок прозвенел на первом экзамене по корейскому языку. Перед началом следующего экзамена учителя признали ошибку и вернули сдающим полторы минуты, но разрешили отмечать в бланках только невыполненные задания, не исправляя уже записанные ответы. Ситуация выбила абитуриентов из колеи. Сообщается, что некоторые сдались и отправились домой.

    Позднее подтвердилось, что руководитель испытательного центра неправильно рассчитал время.

    Это не первый подобный иск для Южной Кореи. В апреле 2021 года суд в Сеуле присудил 7 миллионов вон ($5250) студентам, которые утверждали, что звонок с экзамена прозвенел на две минуты раньше.

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    Южная Корея
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    Комментарии 4

    Гость20 Дек 2023 в 16:37
    Часов не было что ли?
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