Южнокорейские абитуриенты запросили по 15 тысяч долларов. У них забрали 90 секунд на экзамене

Группа абитуриентов в Южной Кореи подала коллективный иск к властям. Они не согласны с тем, что экзамен для поступления в вузы закончился на 90 секунд раньше положенного. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 20 декабря.
Истцами выступили как минимум 39 учащихся, каждый из которых требует компенсацию в размере 20 миллионов вон ($15,4 тысячи) — именно столько денег им потребуется для годового обучения, чтобы пересдать экзамен.
Вступительный экзамен в Южной Корее называется «Сунын». Он длится восемь часов, за которые необходимо сдать экзамены по нескольким предметам. Сунын считается одним из самых сложных экзаменов в мире. Успешная сдача позволяет поступить в престижные вузы.
В иске от абитуриентов уточняется, что раньше нужного звонок прозвенел на первом экзамене по корейскому языку. Перед началом следующего экзамена учителя признали ошибку и вернули сдающим полторы минуты, но разрешили отмечать в бланках только невыполненные задания, не исправляя уже записанные ответы. Ситуация выбила абитуриентов из колеи. Сообщается, что некоторые сдались и отправились домой.
Позднее подтвердилось, что руководитель испытательного центра неправильно рассчитал время.
Это не первый подобный иск для Южной Кореи. В апреле 2021 года суд в Сеуле присудил 7 миллионов вон ($5250) студентам, которые утверждали, что звонок с экзамена прозвенел на две минуты раньше.