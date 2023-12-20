Южнокорейские абитуриенты запросили по 15 тысяч долларов. У них забрали 90 секунд на экзамене

Группа абитуриентов в Южной Кореи подала коллективный иск к властям. Они не согласны с тем, что экзамен для поступления в вузы закончился на 90 секунд раньше положенного. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 20 декабря.



Истцами выступили как минимум 39 учащихся, каждый из которых требует компенсацию в размере 20 миллионов вон ($15,4 тысячи) — именно столько денег им потребуется для годового обучения, чтобы пересдать экзамен.

Вступительный экзамен в Южной Корее называется «Сунын». Он длится восемь часов, за которые необходимо сдать экзамены по нескольким предметам. Сунын считается одним из самых сложных экзаменов в мире. Успешная сдача позволяет поступить в престижные вузы.